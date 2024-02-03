Уже достаточно существенны. В ВМС озвучили потери Черноморского флота России

На момент полномасштабного вторжения в Украину российский Черноморский флот насчитывал около 80 боевых единиц. Силы обороны уже нанесли российскому флоту существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам представителя ВМС, среди тех около 80 боевых единиц в Черноморском флоте 30-35 - это единицы с "серьезным вооружением". То есть большие десантные корабли, подлодки, минные заградители и т.д.

На сегодняшний день, как рассказал Плетенчук, уже уничтожены 25 боевых единиц Черноморского флота, а 15 - имеют существенные повреждения и находятся на ремонте.

"То есть в процентах это уже довольно существенно. Тем не менее, у них есть соединение с другими акваториями - с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", - пояснил он, но добавил, что это не будет иметь смысла.

Проблемы Черноморского флота РФ

Напомним, также Плетечнук заявлял, что по состоянию на сегодняшний день работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена. Российские корабли в Черном море оказались отрезанными от своей основной логистической базы.

Кроме того, на днях украинские военные потопили морскими дронами ракетный катер "Ивановец". Его считали "гордостью" Черноморского флота РФ, поскольку таких катеров было всего три. Стоимость катера составляет 60-70 млн. долларов.

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