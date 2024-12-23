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Пятна мазута уже возле Крыма: появились новые спутниковые снимки после крушения танкеров РФ

Понедельник 23 декабря 2024 11:38
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Пятна мазута уже возле Крыма: появились новые спутниковые снимки после крушения танкеров РФ Иллюстративное фото: появились новые спутниковые снимки после аварии танкеров РФ в Керченском проливе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В результате аварии российских нефтяных танкеров в Керченском проливе пятна мазута были замечены возле Крыма. В сети появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

На опубликованных снимках видно, что в море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута.

Отмечается, что снимки в радиолокационном диапазоне сделаны прошлой ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега.

Что предшествовало

Неделю назад из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили их почти пополам.

Через несколько дней после того стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер. Сообщалось об утечке мазута. В сети появилась информация о загрязнении побережья Краснодарского края.

Больше о том, что произошло с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.

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