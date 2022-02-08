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Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною, - Тимошенко

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 16:38
Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною, - Тимошенко Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Виконання Мінських угод є фактично державною зрадою. Щоб впоратися з викликами, які постали останнім часом, Україні потрібно стати сильною: припинити штучний соціально-економічний геноцид усередині країни, а також вимагати виконання Будапештського меморандуму, який захистить територіальну цілісність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Скажу зрозумілою мовою - навіть не думайте!" - застерегла Юлія Тимошенко.

Вона вкотре наголосила, що реалізація Мінських домовленостей стане державною зрадою та замахом на саме існування країни.

"Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок в Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити", – вважає лідер "Батьківщини".

На її думку, відновлення територіальної цілісності та миру можна досягти через примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму та негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.

"Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою. Слава Україні!" - резюмувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті закликала владу вийти з пастки Мінських домовленостей і використати Будапештський меморандум для організації дієвих перемовин.

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