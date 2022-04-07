РФ налякав гнів світу за Бучу, тепер вона намагається приховати сліди звірств, - Зеленський

"У російському керівництві дійсно злякалися того, що гнів миру через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць і підвалів на захопленій території вбитих людей. Це тільки спроба приховати докази та більше нічого", - заявив президент.

Зеленський також запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності. Відомо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті.

"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати хоч якось скоротити збитки для російської державності та для тих, хто приймає в Росії ключові рішення", - підкреслив глава держави.