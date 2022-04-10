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Вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, - Денісова

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 15:42
Вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, - Денісова Фото: окупанти тримають маріупольців у таборі під Пензою (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Пензенській області Росії окупанти створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Зараз там утримується понад 400 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

За її словами, про табір для маріупольців у Пензенській області їй повідомили росіяни, які підтримують Україну. Відзначається, що це охоронювана установа закритого типу з декількома корпусами, обнесених парканом. Українцям заборонено залишати територію об'єкта.

У таборі окупанти утримують близько 400 українців - в основному жінок і дітей, включаючи немовлят. Днями очікується прибуття ще однієї партії громадян України.

"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ і коли будуть везти. Ніяку інформацію їм не надають". - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що в таборі не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінкам доводиться готувати їжу з тих продуктів, які видають окупанти.

"У табір приїжджали представники "Сбербанку", збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося", - написала Денісова.

Нагадавши, на окупованих територіях загарбники викрадають мирних жителів, представників місцевої влади та журналістів, які залишаються на проукраїнській позиції та відмовляються співпрацювати з росіянами.

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