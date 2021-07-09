Вивели на табло телефон аятоли: хакери спричинили збій на залізниці Ірану
Фото: Хакери порушили роботу залізниці Ірану (twitter.com/HeshmatAlavi)
Внаслідок кібератак, потяги національної залізниці в Ірані були затримані або скасовані. Хакери порушили роботу квиткових кас та вебсайту підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Внаслідок хакерської атаки, на національних вокзалах Ірану виник "безпрецедентний хаос". Як зазначає видання, хакери порушили роботу квиткових кас й вебсайту національної залізниці, через що потяги буди затримані й скасовані.
Зокрема, номери гарячих ліній, що висвічуються на таблоїдах, були замінені номером, який належить офісу верховного лідера аятоли Алі Хаменея.
Представник державної залізничної компанії, зі свого боку, відзначив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки кібератаки й заперечив наявність масштабних затримок.