Вистежували декілька місяців: під Вінницею поліція затримала наркоторговця
8 січня правоохоронці затримали 45-річного наркоторговця. Зловмисник поширював амфетамін у Вінницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
Поліція декілька місяців документувала злочини. Поліцейський під прикриттям купував у зловмисника наркотики. Він продавав їх за місцем проживання. Затримали чоловіка "на гарячому" - після чергового продажу психотропного засобу.
У будинку наркоторговця провели обшуки. У нього знайшли та вилучили амфетамін, електронні терези, шприци, бойові патрони. Речові докази надіслали на експертизу.
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.