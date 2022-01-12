Вистежували декілька місяців: під Вінницею поліція затримала наркоторговця

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Вінницької області .

Поліція декілька місяців документувала злочини. Поліцейський під прикриттям купував у зловмисника наркотики. Він продавав їх за місцем проживання. Затримали чоловіка "на гарячому" - після чергового продажу психотропного засобу.

У будинку наркоторговця провели обшуки. У нього знайшли та вилучили амфетамін, електронні терези, шприци, бойові патрони. Речові докази надіслали на експертизу.

Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.