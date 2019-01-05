"Вийшов зі штопора": одіозний регіонал зганьбився виступом на росТБ

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Ролик насмішив мережу "до сліз"

Скандально відомий політик і екс-регіонал Олег Царьов зганьбився словами про Україну під час виступу на російському телебаченні. Відповідний пост розмістив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Тим часом Царьов став порохоботом. Тільки послухайте. Як ніби почитав Паламаря. Були б політтехнологи Порошенка трохи креативніше, вони б це виступ вставили у передвиборчу рекламу", - сказав він.

На опублікованих кадрах видно, що Царьов допустив ряд помилок під час виступу, а також розповів, що "Україна допомагає МВФ". Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів мережі.

Тим часом Царьов став порохоботом. Тільки послухайте. Як ніби Паламаря почитав. Були б політтехнологи Порошенко трохи креативніше, вони б це виступ вставили у передвиборчу рекламу. pic.twitter.com/DglbfzwcNu — Денис Казанський (@den_kazansky) 4 січня 2019 р.

Відео: Олег Царьов зганьбився словами про Україну (twitter.com/den_kazansky)

"Вийшов зі штопора, молоток", "кинув пити", "поліграф поліграфич прозрів", "перевзувся", "раптово", "Шаріков протверезів", "ось що значить – кинути пити", "ось це його плющить. Напевно, він добре перед цим прийняв на груди", "доктор "Шо", "Для Шарікова будка в СІЗО вже готова", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Раніше на росТБ Азарова обрали в якості експерта з української мови.

Кремлівські пропагандисти зробили сюжет про новий проект правопису в Україні. В якості експерта був запрошений Микола Азаров - колишній прем'єр-міністр України, який втік в РФ.

До речі, пропагандиста ростб побили в "ДНР" під час прямого ефіру.

Нагадаємо, на ростТБ відзначилися новою навіженою заявою.