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"Вийшов зі штопора": одіозний регіонал зганьбився виступом на росТБ

STYLERЖиття    05.01.2019 - 13:45
"Вийшов зі штопора": одіозний регіонал зганьбився виступом на росТБ
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Ролик насмішив мережу "до сліз"

Скандально відомий  політик і екс-регіонал Олег Царьов зганьбився словами про Україну під час виступу на російському телебаченні. Відповідний пост розмістив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

"Тим часом Царьов став порохоботом. Тільки послухайте. Як ніби почитав Паламаря. Були б політтехнологи Порошенка трохи креативніше, вони б це виступ вставили у передвиборчу рекламу", - сказав він.

На опублікованих кадрах видно, що Царьов допустив ряд помилок під час виступу, а також розповів, що "Україна допомагає МВФ". Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів мережі.

Відео: Олег Царьов зганьбився словами про Україну (twitter.com/den_kazansky)

"Вийшов зі штопора, молоток", "кинув пити", "поліграф поліграфич прозрів", "перевзувся", "раптово", "Шаріков протверезів", "ось що значить – кинути пити", "ось це його плющить. Напевно, він добре перед цим прийняв на груди", "доктор "Шо", "Для Шарікова будка в СІЗО вже готова", - пишуть вони.

&quot;Вийшов зі штопора&quot;: одіозний регіонал зганьбився виступом на росТБ

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Раніше на росТБ Азарова обрали в якості експерта з української мови.

Кремлівські пропагандисти зробили сюжет про новий проект правопису в Україні. В якості експерта був запрошений Микола Азаров - колишній прем'єр-міністр України, який втік в РФ.

До речі, пропагандиста ростб побили в "ДНР" під час прямого ефіру.

Нагадаємо, на ростТБ відзначилися новою навіженою заявою.

Суд відмовився розглядати справу екс-нардепа від ПР Царьова ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно Царьова
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