"Висловлюю співчуття": президент Польщі відреагував на пожежу в Харкові

Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (facebook com president gov ua)

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у пожежі у Харкові. Він заявив, що "думки поляків з українським народом".

Про це йдеться в оприлюдненому адміністрацією президента Польщі зверненні до президента України Володимира Зеленського.

"Шановний пане президенте, з великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для літніх людей, в результаті якого загинуло і постраждало так багато людей", - заявив польський президент.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.

Зазначимо, вчора в Харкові в будинку для літніх людей сталася пожежа. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Станом на зараз відомо, що у справі про пожежу в Харкові затримали чотирьох осіб.