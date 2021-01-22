ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Висловлюю співчуття": президент Польщі відреагував на пожежу в Харкові

Варшава, П'ятниця 22 січня 2021 11:34
"Висловлюю співчуття": президент Польщі відреагував на пожежу в Харкові
Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (facebook com president gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у пожежі у Харкові. Він заявив, що "думки поляків з українським народом".

Про це йдеться в оприлюдненому адміністрацією президента Польщі зверненні до президента України Володимира Зеленського.

"Шановний пане президенте, з великим сумом я дізнався про трагічну пожежу в харківському будинку для літніх людей, в результаті якого загинуло і постраждало так багато людей", - заявив польський президент.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.

Зазначимо, вчора в Харкові в будинку для літніх людей сталася пожежа. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Станом на зараз відомо, що у справі про пожежу в Харкові затримали чотирьох осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Володимир ЗеленськийпожежаАнджей Дуда

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся