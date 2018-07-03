Виліт Світоліної і Стівенс в першому раунді став історичним для Вімблдону

Тенісистки програли на старті трав'яного турніру

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна програла вже на старті Вімблдону німецькій тенісистці Тетяні Марії, що займає 57 місце в світовому рейтингу - 6:7 (3), 6:4, 1:6. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Make that six grass wins in a row



Majorca champion @Maria_Tatjana books her second round spot with a 7-6(3), 4-6, 6-1 victory over No.5 seed Elina Svitolina#Wimbledon pic.twitter.com/A2zDaAlKDC — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2018

Також поразки на старті зазнала і Слоан Стівенс, яка займає четверте місце в рейтингу. Американка поступилася хорватка Донна Векич - 1:6, 3:6.

Такий результат став історичним для Вімблдону. Ніколи раніше в Відкритій ері дві тенісистки з топ-5 рейтингу не вилітали в перший день трав'яного Мейджора.

Зазначимо, Світоліна не програвала в перших раундах турнірів "великого шолома" з 2014 року, коли вилетіла на старті US Open.