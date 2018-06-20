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Вихідні на День Конституції 2018: скільки будуть відпочивати українці

STYLERLIFE        20.06.2018 - 13:31
Фото: вихідні на День конституції (pixabay.com/jill111)
Фото: вихідні на День конституції (pixabay.com/jill111)

Останні вихідні червня в Україні будуть довгими з нагоди Дня Конституції 2018

Цього року вихідні на День Конституції подарують українцям затяжний вікенд. Скільки будемо відпочивати наприкінці червня, та чи доведеться відпрацьовувати додаткові святкові дні - в матеріалі Styler.

Які дні будуть вихідними на День Конституції 2018

Річницю прийняття основного Закону країни в Україні традиційно відзначають 28 червня. Дата свята була встановлена ​​на честь подій 1996 року, які відбувалися в ніч з 27-го на 28 червня у Верховній Раді України. Саме тоді в результаті депутатського голосування була затверджена Конституція незалежної України, що закріплює суверенітет, територіальну цілісність держави і права громадян.

День Конституції є державним святом і офіційним вихідним. У цьому році 28 червня потрапляє на четвер. Тому для створення оптимальних умов святкування, постановою Кабінету міністрів України було рекомендовано перенести робочий день з 29 червня (п'ятниця) на 23 червня (субота).

Отже, вихідні на День Конституції 2018 почнуться 28 червня і триватимуть по 1 липня включно. В кінці місяця українці відпочиватимуть 4 дні.

Свята з нагоди Дня Конституції 28 червня - 1 липня 2018Фото: Свята з нагоди Дня Конституції 28 червня - 1 липня 2018 (pixabay.com/jill111)

Виробничий календар з урахуванням святкових вихідних на День Конституції

У працюючих українців за 8 годинним 5-денним графіком у виробничому календарі червня 2018:

  • всього повних робочих днів - 20 в т. ч.:
  1. скорочених робочих днів - 1 (27 червня скорочений на 1 годину, як передсвятковий);
  2. додаткових робочих днів - 23 червня.
  • вихідних - 10, включаючи суботи та неділі, а також День Конституції 28 червня і 29 червня (перенесений з 23 червня).

Всесвітній день біженців - значення важливої ​​дати (video.rbc.ua)

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Теги: День Конституции, выходные, Украина
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