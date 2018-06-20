Вихідні на День Конституції 2018: скільки будуть відпочивати українці

Останні вихідні червня в Україні будуть довгими з нагоди Дня Конституції 2018
Цього року вихідні на День Конституції подарують українцям затяжний вікенд. Скільки будемо відпочивати наприкінці червня, та чи доведеться відпрацьовувати додаткові святкові дні - в матеріалі Styler.
Річницю прийняття основного Закону країни в Україні традиційно відзначають 28 червня. Дата свята була встановлена на честь подій 1996 року, які відбувалися в ніч з 27-го на 28 червня у Верховній Раді України. Саме тоді в результаті депутатського голосування була затверджена Конституція незалежної України, що закріплює суверенітет, територіальну цілісність держави і права громадян.
День Конституції є державним святом і офіційним вихідним. У цьому році 28 червня потрапляє на четвер. Тому для створення оптимальних умов святкування, постановою Кабінету міністрів України було рекомендовано перенести робочий день з 29 червня (п'ятниця) на 23 червня (субота).
Отже, вихідні на День Конституції 2018 почнуться 28 червня і триватимуть по 1 липня включно. В кінці місяця українці відпочиватимуть 4 дні.
Фото: Свята з нагоди Дня Конституції 28 червня - 1 липня 2018 (pixabay.com/jill111)
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