Вибори мера Харкова: відкрито дві кримінальні справи, грубих порушень не зафіксовано
Фото: на виборах мера Харкова відкрито два провадження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поліція протягом дня голосування в Харкові зареєструвала 59 повідомлень про різні порушення. Відкрито дві кримінальні справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Перше провадження відкрито за фактом перешкоджання здійснення виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії.
Друге провадження - за фактом фальсифікації, підробки, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.
Серйозних порушень не зафіксовано.
Поліціянти продовжують нести службу на виборчих дільницях, оскільки на них покладено охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.