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До введення мита брухт вивозився в невизнане Придністров'я, - Каленков

Новини » Економіка    07.03.2019 - 14:59
До введення мита брухт вивозився в невизнане Придністров'я, - Каленков
Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

Метою скасування мита може бути вивезення в невизнане Придністров'я, вважає експерт

До введення мита український металобрухт масово вивозився в невизнане Придністров'я, яке зацікавлене в скупці металобрухту. Про це повідомив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна.

"Так, йшов (український металобрухт, - ред.) у Придністров'я. Це російський анклав в Молдові, називається Молдавський металургійний завод, але до Молдавії він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. "Газпром" дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію", - заявив Каленков.

За словами Каленкова, вплив даного металургійного заводу на квазі-державу досить великий і в цілому може визначати його існування.

"На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну вони викидають свою продукцію, демпінгують і витісняють наші робочі місця", - заявив експерт.

Раніше повідомлялося, що дія мита на вивіз металобрухту з України допомогла зберегти 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії, і зокрема, зуміла відновити роботу вітчизняних металургійних підприємств, які були зупинені через брак металобрухту.

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