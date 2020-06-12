Введення Україною мита на імпорт нафтопродуктів зробить їх найдорожчими в Європі

Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

Введення 8,5% мита при нинішньому рівні світових цін призведе до підвищення оптових цін на дизпаливо мінімум на 1000 грн/т

Закупівельні ціни на дизельне паливо і скраплений газ в Україні можуть стати максимальними в Європі в разі введення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства обмежень на імпорт нафтопродуктів, чого домагаються українські нафтопереробні компанії, в той час, як на заправках ціна на автогаз подорожчала.

Про це йдеться в повідомленні "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

У групі також називають дезінформацією заяви українських НПЗ про загрозу з боку російських нафтопродуктів. З-за низьких обсягів виробництва всередині країни, трейдери змушені купувати паливо по імпорту, а зростаючий попит підштовхує закупівельні ціни вгору.

Так, якщо у 2018 році митні ціни на російське дизпаливо були вищі за світові на $16/т, то у 2020 році премія складає $46/т. Скраплений газ поставляється з премією $70/т.

На думку експертів "А-95" будь-які обмеження щодо імпорту викличуть зростання цін і перебої з поставками.

"Залежний від імпорту ринок потребує створення максимально легкого доступу ресурсу, щоб посилити конкуренцію і добитися кращих цін. Введення мит і квот на імпорт вдарить по конкуренції й викличе зліт ціни на дизпаливо і зріджений газ до європейських максимумів", - говорить директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, введення 8,5% мита при нинішньому рівні світових цін призведе до підвищення оптових цін на дизпаливо мінімум на 1000 грн/т.

Витрати на паливо найбільших категорій споживачів України зростуть наступним чином:

Приватний комерційний сектор – 4,0 млрд грн;

Аграрний сектор – 1,9 млрд грн;

Гірничо-металургійний комплекс – 0,7 млрд грн;

"Укрзалізниця" – 0,3 млрд грн;

Міноборони – 0,1 млрд грн.

"Високі ціни на дизельне паливо, скраплений газ, бітум і авіагас створюють можливості для нормальної роботи НПЗ і нарощування переробки. Ці підприємства належать найпотужнішим фінансово-промисловим групам – "Приват" і НАК "Нафтогаз України", які здатні залучити інвестиційні ресурси без нарощування тиску на споживачів", - додав Куюн.

Нагадаємо, раніше підконтрольні Ігорю Коломойському "Укртатнафта" і "Укрнафта" (а також "Укргазвидобування") подали спільну заяву в Міністерство економіки з вимогою ввести мито на імпорт зрідженого газу і дизельного палива. Компанії Коломойського хочуть, щоб ввела імпортні мита в розмірі 8,46% в цьому році, з наступним збільшенням щороку – до 25,4% з 2024 року.

Як повідомлялося раніше, Нафтогазова асоціація України вважає, що в Україні немає передумов для обмеження імпорту нафтопродуктів.

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Автор: РБК-Україна