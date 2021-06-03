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Запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні відрізняється від світової практики, - Huawei

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Київ, Четвер 03 червня 2021 16:44
Запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні відрізняється від світової практики, - Huawei Фото: запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні відрізняється від світової практики (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Рішення уряду України запровадити акциз на електричну енергію з відновлюваних джерел суперечить світовій практиці.

Про це заявив Олександр Альохін, старший менеджер з рішень "Хуавей Україна".

"Стосовно податків і стосовно акцизу. Якщо подивитися іноземні медіа і загуглити renewable tax, то скоріше за все буде додано renewable tax credit - тобто податкові кредити для відновлюваної енергетики. Якщо ж ми погуглимо в Україні "податки на відновлювану енергетику", то ми знайдемо акциз. На жаль, наші шляхи розвитку поки що відрізняються від світових", - зазначив представник компанії під час дискусії Energy Club 3 червня.

Він наголосив, що систематичні обмеження зеленої генерації, зокрема сонячних електростанцій, провокує зростання попиту на системи накопичення енергії. Однак відсутність нормативної бази, гальмує розвиток цього сегменту ринку.

Нагадаємо, 2 червня Кабінет міністрів зареєстрував проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

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