Запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні відрізняється від світової практики, - Huawei
Рішення уряду України запровадити акциз на електричну енергію з відновлюваних джерел суперечить світовій практиці.
Про це заявив Олександр Альохін, старший менеджер з рішень "Хуавей Україна".
"Стосовно податків і стосовно акцизу. Якщо подивитися іноземні медіа і загуглити renewable tax, то скоріше за все буде додано renewable tax credit - тобто податкові кредити для відновлюваної енергетики. Якщо ж ми погуглимо в Україні "податки на відновлювану енергетику", то ми знайдемо акциз. На жаль, наші шляхи розвитку поки що відрізняються від світових", - зазначив представник компанії під час дискусії Energy Club 3 червня.
Він наголосив, що систематичні обмеження зеленої генерації, зокрема сонячних електростанцій, провокує зростання попиту на системи накопичення енергії. Однак відсутність нормативної бази, гальмує розвиток цього сегменту ринку.
Нагадаємо, 2 червня Кабінет міністрів зареєстрував проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.