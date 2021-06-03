Запровадження акцизу на "зелену" енергію в Україні відрізняється від світової практики, - Huawei

"Стосовно податків і стосовно акцизу. Якщо подивитися іноземні медіа і загуглити renewable tax, то скоріше за все буде додано renewable tax credit - тобто податкові кредити для відновлюваної енергетики. Якщо ж ми погуглимо в Україні "податки на відновлювану енергетику", то ми знайдемо акциз. На жаль, наші шляхи розвитку поки що відрізняються від світових", - зазначив представник компанії під час дискусії Energy Club 3 червня.

Він наголосив, що систематичні обмеження зеленої генерації, зокрема сонячних електростанцій, провокує зростання попиту на системи накопичення енергії. Однак відсутність нормативної бази, гальмує розвиток цього сегменту ринку.