Считался без вести пропавшим. В Киеве пройдет прощание с погибшим сыном главного раввина Украины

12 сентября в Киеве состоится прощание с павшим защитником Антоном (Мататьягу) Самборским – приемным сыном главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. С конца июля военный считался без вести пропавшим, потом удалось подтвердить его гибель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикации главного раввина Украины в Facebook.

Что известно о погибшем защитнике

Антон (Мататьягу) Самборский пропал без вести 24 июля во время боя. В последний раз с отцом он общался за неделю до этого. Позже его жене предоставили официальный документ о гибели Антона.

Известно, что Антона (Мататьягу) призвали в армию в мае этого года. Как раз через неделю после того, как у него родилась дочь. После курса молодого бойца он был направлен на передовую.

Антон (Мататьягу) Самборский (фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook)

"В 2002 году мы с женой усыновили 11-летнего мальчика, который остался сиротой. Его звали Антон Самборский, но мы дали ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад – которые легли в основу праздника Хануки", –написал Моше Реувен Асман.

Антон (Мататьягу) около 10 лет жил в семье раввина, а затем начал самостоятельную жизнь.

Раввин поделился детскими фото Антона (Мататьягу) Самборского (фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook)

Прощание состоится 12 сентября в 13:00 в Центральной синагоге. Погибшего защитника похоронят на еврейском кладбище.