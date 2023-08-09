По Украине распространяется воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГа

В Украине в третий раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. В то же время был зафиксирован взлет российского самолета МиГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 20.50 всю Украину охватила воздушная тревога. В Воздушных Илах Украины сообщили о взлете вражеского самолета МиГ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

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