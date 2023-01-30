Потери некогда богатейшего человека Азии выросли до 65 млрд долларов на фоне скандала

Большинство акций группы Adani продолжили резкое падение в понедельник, 30 января, а рыночные убытки за три дня выросли до 65 млрд долларов после резко негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отчет Hindenburg привел к массовому падению семи зарегистрированных на бирже компаний группы Adani. По состоянию на понедельник семь компаний группы в совокупности потеряли 65 млрд долларов рыночной капитализации с момента публикации отчета. Adani Total Gas потеряла больше всего - 21 млрд долларов.

Группа Adani, возглавляемая некогда богатейшим человеком Азии Гаутамом Адани, вступила в конфликт с Hindenburg Research и в воскресенье ответила на отчет, в котором были заявлены опасения по поводу уровня ее долга и использования налоговых убежищ. Adani заявила, что соблюдает все местные законы и предоставила необходимую нормативную информацию.

Крах фондового рынка стал драматическим ударом для 60-летнего Адани, который в последние годы быстро поднялся до третьего места в списке самых богатых людей мира с состоянием 125 млрд долларов, а затем опустился на восьмое место в списке Forbes.

Между тем, флагманские акции Adani Enterprises, которые предлагаются для первичного размещения (IPO) на сумму 2,5 млрд долларов, торгуются значительно ниже цены предложения.

В пятницу, в первый день оферты, выпуск был подписан на 1% на фоне более широкого падения акций. Первоначальные данные с фондовых бирж в понедельник показали, что Adani получила заявки 1,2% от предлагаемых. Институциональные инвесторы, а также взаимные фонды пока не подали заявок на размещение.

Индийские правила гласят, что предложение акций должно получить минимальную подписку в размере 90%, и если это не так, эмитент должен возместить всю сумму.

Скандал разгорается

В понедельник, отвечая на опровержение Adani, компания Hindenburg Research заявила, что "ответ в значительной степени подтвердил наши выводы и проигнорировал наши ключевые вопросы".

В отчете Hindenburg Research говорится, что пять из семи ключевых компаний Adani, зарегистрированных на бирже, сообщили о коэффициентах текущей ликвидности, показателе ликвидных активов за вычетом краткосрочных обязательств, ниже 1, что, по его словам, предполагает "повышенный риск краткосрочной ликвидности".

В нем говорится, что ключевые компании Adani, зарегистрированные имеют "существенный долг", который поставил всю группу в "шаткое финансовое положение", и что акции семи компаний, имеют потенциал снижения на 85% из-за того, что в отчете называется "заоблачной оценкой".