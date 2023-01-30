Потери некогда богатейшего человека Азии выросли до 65 млрд долларов на фоне скандала
Большинство акций группы Adani продолжили резкое падение в понедельник, 30 января, а рыночные убытки за три дня выросли до 65 млрд долларов после резко негативного отчета американской компании Hindenburg Research.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отчет Hindenburg привел к массовому падению семи зарегистрированных на бирже компаний группы Adani. По состоянию на понедельник семь компаний группы в совокупности потеряли 65 млрд долларов рыночной капитализации с момента публикации отчета. Adani Total Gas потеряла больше всего - 21 млрд долларов.
Группа Adani, возглавляемая некогда богатейшим человеком Азии Гаутамом Адани, вступила в конфликт с Hindenburg Research и в воскресенье ответила на отчет, в котором были заявлены опасения по поводу уровня ее долга и использования налоговых убежищ. Adani заявила, что соблюдает все местные законы и предоставила необходимую нормативную информацию.
Крах фондового рынка стал драматическим ударом для 60-летнего Адани, который в последние годы быстро поднялся до третьего места в списке самых богатых людей мира с состоянием 125 млрд долларов, а затем опустился на восьмое место в списке Forbes.
Между тем, флагманские акции Adani Enterprises, которые предлагаются для первичного размещения (IPO) на сумму 2,5 млрд долларов, торгуются значительно ниже цены предложения.
В пятницу, в первый день оферты, выпуск был подписан на 1% на фоне более широкого падения акций. Первоначальные данные с фондовых бирж в понедельник показали, что Adani получила заявки 1,2% от предлагаемых. Институциональные инвесторы, а также взаимные фонды пока не подали заявок на размещение.
Индийские правила гласят, что предложение акций должно получить минимальную подписку в размере 90%, и если это не так, эмитент должен возместить всю сумму.
Скандал разгорается
В понедельник, отвечая на опровержение Adani, компания Hindenburg Research заявила, что "ответ в значительной степени подтвердил наши выводы и проигнорировал наши ключевые вопросы".
В отчете Hindenburg Research говорится, что пять из семи ключевых компаний Adani, зарегистрированных на бирже, сообщили о коэффициентах текущей ликвидности, показателе ликвидных активов за вычетом краткосрочных обязательств, ниже 1, что, по его словам, предполагает "повышенный риск краткосрочной ликвидности".
В нем говорится, что ключевые компании Adani, зарегистрированные имеют "существенный долг", который поставил всю группу в "шаткое финансовое положение", и что акции семи компаний, имеют потенциал снижения на 85% из-за того, что в отчете называется "заоблачной оценкой".
Напомним, акции индийских компаний Adani Group потеряли рыночную стоимость почти на 45 млрд долларов менее чем за две сессии, после резко негативного отчета американской компании Hindenburg Research.