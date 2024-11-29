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Потеря Покровска приведет к обвалу в металлургии минимум на 60%, - аналитика

Пятница 29 ноября 2024 16:01
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Потеря Покровска приведет к обвалу в металлургии минимум на 60%, - аналитика Фото: потеря Покровска приведет к обвалу в металлургии минимум на 60% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Подразделения РФ сейчас закрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское. Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

"Сейчас дежурный персонал работает в бронежилетах, а шахтеры безопасно проживают в шелтерах на значительном расстоянии от линии фронта. На территории действуют подземные и наземные бетонные укрытия", - говорит Андрей Акулич, гендиректор "Метинвест Покровскуголь".

В подобных обстоятельствах, на предприятиях Покровской площадки до сих пор работает 3,5 тысяч человек. Эта численность персонала обеспечивает базовую жизнеспособность шахты, добычу и обогащение угля. Даже в 2023 году Украина обеспечивала себя собственным коксующимся углем более чем на 90%.

"В случае потери Покровска наши предприятия будут вынуждены использовать исключительно импортный коксующийся уголь. Но объемы такого импорта могут не обеспечить потребности металлургов в коксе на необходимом уровне", - пояснили в объединении "Укрметаллургпром".

Эксперты металлургического объединения считают, что заводам понадобится минимум 1-1,5 года, чтобы перестроить логистику для получения крупных партий импортного коксующегося угля. Но это, безусловно, приведет к значительному удорожанию себестоимости украинской продукции – речь идет о десятках процентов.

Потеря Покровска приведет к обвалу в металлургической отрасли до 50% и более (на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун).

"Вместо наращивания производства до 10 млн тонн, оно может упасть до 3,5 млн тонн в год и даже ниже. К примеру, в предыдущие 2 года (2022 и 2023) украинские предприятия произвели 6,26 и 6,23 млн тонн стали. В 2024 году речь идет о 7,2-7,3 млн тонн», - указывает издание.

Ранее издание Bloomberg также заявило, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны, ведь "Покровскуголь" - единственное в Украине предприятие, добывающее коксующийся уголь, важный компонент, используемый в процессе производства стали, обеспечивающей оборонную промышленность Украины и будет жизненно важной для восстановления страны после войны.

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Покровск Металлургпром
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