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Друга хвиля звільнень збільшила число безробітних у США

Новини » Фінансова криза 2020     21.05.2020 - 16:06
Друга хвиля звільнень збільшила число безробітних у США
Фото: безробіття (freepik)

За тиждень заявки на допомогу з безробіття подали 2,4 млн американців

За даними міністерства праці США, заявки на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 16 травня, склали з урахуванням сезонних коливань 2,438 млн. Дані за минулий тиждень переглянуті у бік зниження до 2,687 млн замість раніше заявлених 2,981 мільйонів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня мільйони американців подали заявки на допомогу з безробіття, оскільки заходи по боротьбі з коронавірусом викликали другу хвилю звільнень. Закриття країни в середині березня у зв'язку з поширенням COVID-19, призвело до найгіршого безробіття з часів Великої депресії. Заявки поступово знижувалися з моменту досягнення рекордних 6,867 млн за тиждень, що закінчився 28 березня.

Щотижневий звіт за заявками на допомогу з безробіття - найбільш актуальні дані про стан економіки - зміцнює очікування економістів про третій місяць масових втрат робочих місць у травні.

Економіка США втратила рекордні 20,5 млн робочих місць у квітні, в той час як у березні було втрачено 881 тис. робочих місць.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 роки. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки, оскільки все більше штатів знову відкриваються для бізнесу.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Сполучені Штати Америкикризисбезработица
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