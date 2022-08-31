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ЗСУ отримали ще один автомобіль за підтримки Favbet Foundation

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Середа 31 серпня 2022 11:27
ЗСУ отримали ще один автомобіль за підтримки Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали ще один автомобіль за підтримки Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Військовослужбовці ЗСУ за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation отримали ще один автомобіль для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Бійці отримали автомобіль в День незалежності 24 серпня. Авто вже доставлено на передову і допомагає захисникам України нести службу.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни за підтримки Фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали вже 15 автомобілів.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні і армії. Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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