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Вступна кампанія-2022: коли стартує та які зміни чекають на абітурієнтів

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 12:22
Вступна кампанія-2022: коли стартує та які зміни чекають на абітурієнтів Фото: вступна кампанія у 2021 році стартує в липні (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні етап вступної кампанії планують провести у традиційні для вступників та закладів терміни - в липні 2022 року. Абітурієнти подаватимуть менше копій документів, а єдине фахове випробування у форматі ЗНО буде розширено на більшу кількість спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Основні новації прийому вступників у 2022 році

  • розширення можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;
  • удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
  • скорочення переліку паперових копій документів, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
  • розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО - у 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей: 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";
  • зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до вишів;
  • зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності - другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім - фізику або біологію;
  • для вступників на спеціальності 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

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