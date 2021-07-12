Набула чинності оновлена реформа прокуратури: що передбачає закон

У реформу прокуратури внесли зміни , які вже набули чинності. Закон зобов'язує претендентів на посади прокурорів проходити атестацію.

У законі передбачили обов'язковість атестації для вступу на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів.

У документі прописана сталість дії кадрових комісій ОГП, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Генпрокурор створює і визначає період і порядок роботи таких комісій.

Відновлюється дія положень закону "Про прокуратуру" в частині формування складу органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Генпрокурору надали право ухвалювати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів.

Нагадаємо, Верховна рада остаточно ухвалила цей закон у середині червня. А у першому читанні нардепи його підтримали наприкінці квітня.

Як писало РБК-Україна, прокурорам можуть повернути класні чини і форму. Це передбачає внесений до ВР законопроект №3062.