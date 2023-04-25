Не успели зарегистрироваться: в Раде хотят продлить освобождение волонтеров от налогов
В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке волонтерской и благотворительной деятельности. Предлагается включать волонтеров в Реестр до окончания военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9237 .
Как отмечается в пояснительной записке, с 11 декабря 2022 года вступил в силу закон, согласно которому суммы средств, собранные благотворителями - физическими лицами с 24 февраля 2022 года, не включаются в налогооблагаемый доход. Для этого они должны быть включены в Реестр волонтеров. Также предполагалась возможность подачи заявления в электронной форме.
В то же время, по состоянию на 1 января 2023 года соответствующая техническая возможность была не внедрена, в связи с чем ряд благотворителей - физических лиц, осуществлявших сбор на личные банковские счета, не успели ею воспользоваться. Особо актуальна указанная проблема для физических лиц, выехавших за границу и осуществлявших сбор благотворительных пожертвований за пределами Украины, поскольку подать заявления они могут исключительно через представителя или по почте с обязательным нотариальным удостоверением документов.
"Как следствие, из-за низкого уровня осведомленности общества значительная доля благотворителей - физических лиц не успела воспользоваться соответствующей возможностью и подать заявление о включении в Реестр волонтеров до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Что предлагает законопроект
Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины:
- - увеличить срок для включения благотворителей - физических лиц в Реестр волонтеров - до завершения действия правового режима военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены;
- - расширить список получателей благотворительной помощи, предоставленной благотворителями - физическими лицами, включенными в Реестр волонтеров, лицами, пострадавшими в результате российской агрессии;
- - предусмотреть временную приостановку ограничений по перечню товаров (работ, услуг), предоставляемых физическими лицами - благотворителями, включенными в Реестр волонтеров, в качестве благотворительной помощи;
- - освобождение от налогообложения сумм страхования жизни и здоровья волонтеров.
Напомним, в 2022 году в Украине резко возрос уровень доверия почти ко всем институтам. К волонтерам доверие выросло с 68% до 84%.