Спалах коронавірусу, нові санкції США та НС у Молдові: новини за 20 січня

МОЗ заявило про спалах коронавірусу в Україні, США ввели санкції проти українських політиків, Молдова запровадила надзвичайний стан після погроз "Газпрому". Докладніше про те, що сталося у четвер, 20 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки"

Росія вимагає від США відповіді на свої "гарантії безпеки", які, зокрема, включають невступ України в НАТО. Росіяни хочуть відповіді на наступному тижні. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він відповів на питання, чи має значення час, коли буде отримана відповідь. "Росія чекає письмової відповіді від США щодо гарантій безпеки днями, не обов'язково завтра, може бути і наступного тижня", - заявив Пєсков.

Угорщина назвала умову для підтримки вступу України до НАТО

Угорщина підтримає вступ України до НАТО, якщо вона позбудеться недоліків, пов'язаних з дотриманням прав етнічних угорців. Зокрема, з правом на освіту рідною мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Українцям треба провести ряд серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він. За його словами, Будапешт не задоволений ситуацією з правами етнічних угорців в Україні.

Козак і ще три українські політики потрапили під санкції США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох українських політиків за шкідливу діяльність Росії за кордоном. Зокрема, до списку внесено народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.

Як пояснили в Мінфіні США санкції запроваджено за їхню участь у контрольованій російським урядом діяльності з метою дестабілізації ситуації в Україні.

В Україні розпочався спалах коронавірусу

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу. Найскладніша ситуація у західній частині країни.

Також Ляшко назвав важливі відмінності "Омікрону" від інших штамів. Зокрема, у цього варіанту коронавірусу значно коротший інкубаційний період.

Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення поставок газу. НС у сфері енергетики діятиме протягом двох місяців.

Як заявила прем'єр Наталія Гаврилиця, введення НС дозволить оперативно приймати рішення для забезпечення газом населення, в тому числі в обхід законодавчих норм.

Колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через ґвалтівників у церкві

Колишнього Папу Римського Бенедикта XVI звинуватили в злочинній бездіяльності в кінці 1970-х і початку 1980-х років за фактом сексуального насильства над дітьми. Юридичне бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) вважає, що він знав про такі випадки, але нічого не робив, коли очолював Мюнхенську архиєпархію.

Повідомляється, що юридичне бюро провело розслідування на прохання самої архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга. За його підсумками, Бенедикта XVI викрили як мінімум в чотирьох таких випадків бездіяльності, коли він знав про сексуальне насильство з боку представників церкви.

Група "Тартак" розпалася

Учасники відомого українського музичного гурту "Тартак" офіційно повідомили про розпад колективу. І заінтригували анонсом абсолютно нового проєкту. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці групи на Facebook.

"Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші старання утримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - сказано в повідомленні.

Сильний вітер і хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні в п’ятницю, 21 січня, буде вітряною, місцями очікуються пориви до 20 метрів на секунду. У Карпатах очікуються хуртовини.

З наступного ж тижня в країні ще сильніше похолодає. А на вихідні очікуються снігопади.