Спалах COVID-19 в гуртожитку і падіння ціни на нафту Brent: новини за 21 квітня

Колаж РБК-Україна

В Україні зафіксовано 6125 заражених коронавірусом, пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають, ціни на нафту Brent рекордно впали. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 21 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про різке зростання кількості хворих коронавірусом у країні. За добу зафіксовано 415 нових інфкованих, в лікарні з діагнозом COVID-19 потрапили 126 українців. За весь час пандемії в країні зареєстровано 6125 заражених, 161 летальний випадок і 367 одужань.

У Вишневому Київської області зафіксували спалах коронавірусу в гутрожитку. Вже померли двоє мешканців цього гуртожитку.

Вчені Оксфордського університету у четвер, 23 квітня, приступлять до випробувань потенційної вакцини проти коронавірусу на людях.

Кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 2,5 мільйона чоловік.

Пожежі в Чорнобилі і Житомирській області тривають

Тривають пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області. Для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні задіяли гелікоптери.

Однієї із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач.

Біля берегів Беніну пірати захопили судно, викрадений українець

Біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу один українець. Про це повідомив РБК-Україна директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

За його словами, в результаті нападу громадянина України викрали і вивезли в невідомому напрямку.

Ціни на нафту Brent впали нижче за 19 доларів вперше з лютого 2002

Ціни на нафту північноморської марки Brent вперше з лютого 2002 року впали нижче за 19 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 12:35 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 18,40 долара за барель, при цьому з початку торгів нафта подешевшала майже на 30%.

Єлизаветі II — 94 роки

21 квітня Королева Великобританії Єлизавета II відзначила день народження. Її Величності виповнилося 94 роки. День народження Єлизавети другої в цьому році вже назвали найбільш аскетичним. Адже Великобританія переживає пандемію коронавіруса, через що всі офіційні урочистості скасовані. Однак близькі вже привітали свою імениту родичку. Наприклад, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися з фоловерами архівним фото з королевою.