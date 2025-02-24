По всей Европе резко выросло количество волков, медведей и рысей: несет ли это угрозу людям

По всей Европе резко выросло количество медведей, волков, рысей и росомах. Увеличение популяции произошло из-за природоохранных мер, которые были введены несколько десятилетий назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Gurdian .

Насколько выросла популяция хищников

Сейчас в Европе насчитывается около 20 500 бурых медведей, что на 17% больше чем в 2016 году, а евразийских рысей - 9 400 особей, что на 12% больше.

Также до 1300 особей возросло количество росомах, что на 16% больше, а популяция волков выросла на 35% до 23 тысяч. Количество золотого шакала, который преимущественно водится в южной Европе, сейчас составляет 150 000 особей, что на 46% больше, чем в 2016 году.

Также знаковым является возвращение иберийских рысей, или Lynx pardinus. 25 лет назад в их последнем ареоле на юге Испании было менее сотни этих хищников. Lynx pardinus, меньший, более ярко окрашенный родственник евразийской рыси, он был самым опасным "котом" на планете. Сегодня статус этих животных изменился с "под угрозой исчезновения" на просто "уязвимый", поскольку их численность резко возросла.

Спасение рыси потребовало ряда мер, в частности пришлось изменить законы в Андалусии, чтобы остановить неизбирательную установку ловушек землевладельцами. Также проводили интенсивную PR-кампанию, направленную на убеждение владельцев охотничьих угодий в необходимости сохранения рысей. Первоначально на это направили 33 миллиона евро, далее были еще дополнительные инвестиции в другие районы Испании и Португалии.

Иберийская рысь (фото: Getty Images)

Угрожает ли рост количества хищников людям

Распространение хищников может вызвать новые волны их отстрела. Два года назад охотники застрелили 54 волка в Швеции, это вызвало возмущение защитников природы. Сейчас медведей истребляют в Пиренеях, волков в Италии и росомах в Скандинавии.

"Вскоре мы будем иметь дело с хищными животными беспрецедентным способом", - заявил Ханн Петтерссонс с Центра биоразнообразия антропоцена Леверхулма при Йоркском университете.

Он отметил, что Европе придется разработать гибкие стратегии с привлечением местных жителей, которые смогут подсказать лучшую политику обращения с хищниками в определенных местах.

По его словам, система, которая преувеличивает вред, нанесенный хищниками, приведет к ненужным отстрелам животных. В то же время система, которая недооценивает проблему, нанесет трудности местным жителям.

"В прошлом мы жили с большой численностью хищников, но потом решили их сдерживать насилием. Теперь мы не можем этого сделать. Вы не можете просто выйти и застрелить медведя или волка, иначе вас могут оштрафовать или посадить в тюрьму", - сказал Петтерссон.

Добавим, что вскоре должен состояться Римский саммит по вопросам биоразнообразия, на нем поднимут вопрос увеличения популяции хищников, уровень угрозы, которую они могут нести, и дальнейшую стратегию защиты этих животных.