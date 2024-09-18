Во всех школах Львова завтра будет полиция: что произошло

Завтра, 19 сентября, во всех школах во Львове будет работать полиция. Это связано с угрозами о терактах, которые начали распространяться в анонимном Telegram-канале сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового .

"Давать определение всем событиям, которые на этой неделе происходят во Львове, есть правоохранительные органы. Мы же с вами фиксируем то, что видим", - отметил он.

Мэр напомнил, что неделя началась с того, что неизвестные разбили одно из центральных кафе города. Ночью 18 сентября кто-то поджег сразу 8 объектов в городе, среди них было здание кинотеатра "Колокол".

"Далее в анонимных Telegram-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Пока никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы. Понятно одно – это уже не первый раз, когда через Telegram нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не должны поддаваться на провокации. Не будем забывать, что у нас война и она также информационная", - отметил Садовый.

Он сообщил, что ряд мер безопасности на территории школ города правоохранители уже начали осуществлять. Однако завтра у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто будет заходить в заведения.

"В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и учащиеся. Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах!" - объяснил мэр Львова.

Он обратил внимание, что Facebook и Instagram быстрее блокируют опасные сообщения и посты, чем Telegram.

"Нам действительно стоит начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях. Убежден, что нет такой платформы, на которой украинцы не смогли бы организовать большое собрание. Просто напомню, с чего началась Революция Достоинства", - отметил Садовый.

Он призвал приобщиться к этому обсуждению всех лидеров общественного мнения.

"Сознаю, что пишу это в Telegram-канале, который, очевидно, также придется удалить, когда мы вместе к этому придем", - резюмировал он.

Что предшествовало

Сегодня, 18 сентября, в одном из анонимных Telegram-каналов неизвестный начал анонсировать теракты во Львове. Он угрожал тем, что готовился к ним долгое время. Неизвестный заявил, что собирается обойти "21 школу и один торговый центр вместе с сообщниками", чтобы расстрелять ненавидящего детей.

Министерство внутренних дел уже сообщило, что этот канал удалось заблокировать. На него было подписано более 2500 пользователей.

В министерстве отметили, что этот канал администрировался с территории России. Процесс установления лиц, причастных к распространению угроз и дезинформации, продолжается.