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Все ТЭС ДТЭК будут восстановлены, вопросы во времени, - Салеев

Пятница 28 июня 2024 19:28
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Все ТЭС ДТЭК будут восстановлены, вопросы во времени, - Салеев Фото: все ТЭС ДТЭК будут восстановлены (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Специалисты ДТЭК круглосуточно ведут ремонтные работы на разрушенных Россией ТЭС. Все станции будут восстановлены, однако по некоторым это займет много времени.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Несмотря на колоссальные разрушения, восстановительные работы продолжаются 24/7. После каждой атаки энергетики пытаются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Масштаб разрушений такой, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудование", - написал он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, ущерб из-за разрушения ТЭС составляет 350 млн долларов и только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств – около 100 млн долларов.

"Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в текущем году", - подчеркнул Салеев.

Он добавил, что сейчас компания во всем мире ищет запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.

"Из соображений безопасности мы не говорим сейчас подробно о восстановительных работах. Я думаю, это все прекрасно понимают. Сегодня мы даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно", - подытожил Салеев.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.

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