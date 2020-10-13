ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Всеукраїнське опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків, - ОП

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 13:02
Всеукраїнське опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків, - ОП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Проведення всеукраїнського опитування в день голосування 25 жовтня не буде мати юридичних наслідків. Раніше з відповідною ініціативою проведення опитування виступив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

В ОП відзначили, що проведення опитування обумовлене бажанням дізнатися, "що насправді думає народ".

"Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституції, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба в цій формі безпосередньої демократії обумовлена тим, що зміст політики в державі повинен визначати народ, а не тільки ті, хто мають достатньо медійного впливу і грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про громадську думку", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що в день голосування громадянам запропонують відповісти на п'ять запитань "про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті".

Пізніше у Комітеті виборців України виступили із занепокоєнням у зв'язку з ініціативою Зеленського про проведення всенародного опитування в день голосування, бо це не передбачено Виборчим кодексом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийопросОфіс президентаМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся