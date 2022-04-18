Світовий банк різко знизив прогноз зростання світової економіки через війну Росії проти України
Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на цілий процентний пункт, до 3,2% з 4,1%. Як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, в прогнозі враховуються наслідки російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Малпасс повідомив журналістам на телефонній конференції, що Світовий банк відреагував на додатковий економічний стрес, викликаний війною, запропонувавши Новий 15-місячний цільовий показник кризового фінансування в розмірі 170 млрд доларів з метою виділити близько 50 млрд доларів цього фінансування протягом трьох місяців.
Малпасс сказав, що найбільшим компонентом зниження прогнозу зростання банку було скорочення на 4,1% в регіоні Європи і Центральної Азії, включаючи Україну, Росію і сусідні країни.
За словами Малпасса, прогнози також знижуються для країн з розвиненою економікою і багатьох країн, що розвиваються через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії, викликаних перебоями в поставках, пов'язаними з війною.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.