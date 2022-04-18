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Світовий банк різко знизив прогноз зростання світової економіки через війну Росії проти України

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 17:22
Світовий банк різко знизив прогноз зростання світової економіки через війну Росії проти України Фото: президент Світового банку Девід Малпасс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на цілий процентний пункт, до 3,2% з 4,1%. Як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, в прогнозі враховуються наслідки російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Малпасс повідомив журналістам на телефонній конференції, що Світовий банк відреагував на додатковий економічний стрес, викликаний війною, запропонувавши Новий 15-місячний цільовий показник кризового фінансування в розмірі 170 млрд доларів з метою виділити близько 50 млрд доларів цього фінансування протягом трьох місяців.

Малпасс сказав, що найбільшим компонентом зниження прогнозу зростання банку було скорочення на 4,1% в регіоні Європи і Центральної Азії, включаючи Україну, Росію і сусідні країни.

За словами Малпасса, прогнози також знижуються для країн з розвиненою економікою і багатьох країн, що розвиваються через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії, викликаних перебоями в поставках, пов'язаними з війною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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