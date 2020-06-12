За час карантину 90% клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" своєчасно сплатили за газ

Газова труба (dtek.com)

Сума боргу споживачів перед компанією складає більше 95 млн гривень

У період карантинних обмежень 90% родин Хмельницької області своєчасно сплачують за спожитий природний газ і не накопичують боргів. Більше третини клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" розраховуються за послуги онлайн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Завдяки своєчасній оплаті, ТОВ "Хмельницькгаз Збут" у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом. Тож за тривалий час карантину постачання газу здійснювалося без будь-яких обмежень та збоїв", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що жодному споживачеві не було припинене газопостачання, а також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати.

"У форс-мажорних обставинах карантину наші клієнти переконались, що ТОВ "Хмельницькгаз Збут" - надійна газопостачальна компанія, яка здатна виконати зобов’язання та забезпечити життєвонеобхідний ресурс навіть у складних умовах", - зазначив директор компанії Андрій Левицький. – В свою чергу, ми дякуємо за розуміння, співпрацю і своєчасну оплату мешканцям області – нашим клієнтам".

За словами прес-служби, наразі прострочену заборгованість мають більше 10% клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збуту", сума боргу яких складає більше 95 млн гривень. Більше 30 тис. грн. боргують 55 подолян, понад 20 тис. – 97, понад 10 тис. – 705 та більше 5 тис. гривень - 2742 користувачі.

"Нагадуємо, що відповідно до умов Договору з постачання природного газу, за спожитий газ необхідно сплачувати в наступні терміни: за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим; за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку. Також вчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ "Хмельницькгаз збут" можуть через Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева