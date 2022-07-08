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Ворог обстріляв дві громади Криворізького району: постраждав житловий будинок та дачний масив

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Дніпро, П'ятниця 08 липня 2022 08:09
Ворог обстріляв дві громади Криворізького району: постраждав житловий будинок та дачний масив Фото: ворог обстріляв дві громади Криворізького району (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вранці 8 липня російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари припали по двох громадах - Апостолівській і Зеленодольській. В Апостолівській громаді окупанти потрапили по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки в будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

У Зеленодольську війська противника потрапили по дачному масиву і парковій зоні. Попередньо, без постраждалих, частково пошкоджено лише насадження.

Раніше повідомлялося, що рано вранці 8 липня в Миколаєві пролунало кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

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