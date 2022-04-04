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Ворог готується до наступу на Донбасі, перекидає десант у російський Бєлгород, - Генштаб ЗСУ

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Понеділок 04 квітня 2022 00:54
Ворог готується до наступу на Донбасі, перекидає десант у російський Бєлгород, - Генштаб ЗСУ Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти продовжують спроби просунутися ближче до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку станом на закінчення 39-ої доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню.

Про це 4 квітня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Деякі підрозділи ЗС Білорусі прикривають кордон.

На Поліському напрямку війська РФ завершують перегрупування і підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Білорусі до РФ.

"За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування", - розповіли в Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста і намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, проте без успіху.

На Донецькому і Таврійському напрямках війська РФ продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні Рубіжного, Попасної, Троїцького, Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. А також до підготовки до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби в напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка, зазначають у Генштабі.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі Олександрівки. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адмінкордон Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, в результаті чого є загиблі серед мирних жителів.

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