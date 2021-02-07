Лікар Байдена повідомив про його стан після травми ноги

Фото: Джо Байден (Fox news)

Тріщини в кістках ноги президента США Джо Байдена, виявлені після вивиху гомілки, повністю загоїлися. Він травмував ногу 30 листопада під час гри з собакою.

Про це повідомив її особистий лікар Кевін О'коннор, передає CNN.

Комп'ютерна томографія, проведена після інциденту, виявила тріщини в бічній і проміжній клиноподібній кістках. О'коннор допускав, що новообраному президентові доведеться кілька тижнів ходити в гомілковостопному ортезі.

"Сьогодні президент пройшов планову рентгеноскопію. Обидві невеликі тріщини на нозі повністю зажили", - йдеться в повідомленні.

Байден і його дружина Джилл - господарі двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла у 2018 році в притулку Delaware Humane Association.

Таке рішення політик прийняв після того, як його дочка Ешлі відправила допис організації в Facebook, в якому говорилося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.