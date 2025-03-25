В ВР приняли закон о землеотводе для операторов мобильной связи: как повлияет на экономику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Также более 100 тысяч абонентов в отдаленных местностях будут иметь улучшенный доступ к связи и сети, а местные бюджеты получат дополнительный финансовый ресурс от уплаты операторами платы за пользование земельными участками.

По ее словам, законопроект №9549 об ускорении процессов землеотвода и доступа для строительства новых объектов сети 4G-связи приняли в первом чтении еще в июне 2024 года, во втором - в августе 2024-го, но после этого - в октябре, президент Украины Владимир Зеленский дал по нему предложения на доработку.

В декабре законопроект начали дорабатывать в соответствии с ними. Финальные изменения касаются, в частности, правил и условий изменения целевого назначения земельных участков, а также их отчуждения и условий для пользования по принципу сервитута.

"К примеру, срок действия земельного сервитута для развертывания, эксплуатации электронных коммуникационных сетей на землях государственной или коммунальной собственности не может быть меньше пяти лет и не может быть больше срока, на который такой земельный участок передан в пользование землепользователю", - пояснила Шуляк.

По словам Шуляк, окончательное принятие законопроекта - требование военного времени и запорока развития инфраструктуры связи Украины. Более того, на принятии принятого сегодня законопроекта настаивал украинский бизнес во время совместных рабочих встреч, добавила Шуляк.

"Благодаря принятому сегодня закону мобильные операторы 4G-связи и мобильного высокоскоростного интернета смогут вдвое сократить отвод земли: с 6 до 2-3 месяцев. Соответственно, и вдвое ускорить развитие инфраструктуры связи вдоль дорог, особенно вдоль автомобильных и железнодорожных путей Украины, а также в селах, на прифронтовых и деоккупированных территориях. Речь идет об установлении базовых станций, поскольку тысячи из них разрушены, с некоторыми владельцами земель невозможно установить связь для возобновления правоотношений аренды/субаренды", - отметила Шуляк.

Парламентарий пояснила, что операторы для этого используют небольшие участки площадью 1-5 соток, а с 2022 года действует закон, который сократил время отвода участков для башен до шести месяцев, тогда как до этих изменений процесс длился до полутора лет. Действующая процедура в условиях войн и тормозит развитие сетей в тылу и их восстановление в прифронтовых и пострадавших от вражеской оккупации регионах.

Соответственно, реализация норм принятого законопроекта позволит минимум на 3 месяца быстрее восстанавливать связь на деоккупированных территориях, а также в местностях, подвергшихся разрушениям от вражеских ударов, в частности отводить участки для строительства базовых станций с нуля, использовать земельный сервитут для строительства базовой станции, устанавливать временные средства мобильной связи.

В целом, принятый закон позволит решить критически важные задачи для развития инфраструктуры связи. По оценкам экспертов отрасли, покрытие ключевых дорог страны увеличится с 80% до 95% в течение следующих 24 месяцев.

Дополнительное покрытие 1600 км автодорог технологией 4G позволит предоставить и улучшить связь для более 100 тысяч абонентов в отдаленных местностях. Связь получат до 1500 сел, где проживает около 600 тысяч человек. Внутренняя миграция населения на запад Украины требует расширения сетей в этих регионах, в доступе к 4G-связи нуждаются также и модульные городки.

Благодаря стремительному развитию сетей мобильной связи местные бюджеты получат дополнительный финансовый ресурс от уплаты платы за пользование земельными участками операторами от 3,5 млн грн, поскольку речь идет об установке нескольких тысяч новых базовых станций в разных местностях Украины.

Более того, согласно Стратегии развития электронных коммуникаций до 2030 года, операторы мобильной связи за следующие 7 лет готовы инвестировать в развертывание и усовершенствование сетей $6 млрд. Кроме этого, рост проникновения мобильных технологий на 1% добавляет 0,06% к росту ВВП на душу населения. Всемирный банк подсчитал, что рост количества подключений к 4G на 10% обеспечивает экономический рост на 1,3%.