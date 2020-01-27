У ВР з'явився текст змін до закону про Кабмін щодо спецкомісії з приватизації

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спочатку текст законопроекту був відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №2794 "Про внесення змін до закону України "Про Кабінет міністрів України" щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, відповідний проект закону був зареєстрований у ВР 22 січня. Спочатку текст документу був відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження - опрацьовується у комітеті.

У пояснювальній записці наголошується, що у зв’язку з прийняттям закону "Про внесення зміни до ЗУ "Про приватизацію державного і комунального майна" від 11 вересня 2019 року, яким було виключено статтю 9 закону, що регулювала діяльність даної комісії, із ЗУ "Про Кабінет міністрів України" слід вилучити положення, що стосуються взаємодії уряду та Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

Реалізація акта не потребує фінансування з державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства провело ревізію держсектора і визначило 20 першочергових великих і більше півтисячі малих держпідприємств для приватизації. Так, глава міністерства Тимофій Милованов підкреслив, що вже в цьому році в бюджет України може надійти до 6 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, Кабмін планує віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Глава уряду Олексій Гончарук підкреслював, що вже в цьому місяці Кабмін оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності.

Додамо також, уряд схвалив перелік державних підприємств, які пропонується заборонити до приватизації. Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні 15 січня. Так, пропонується встановити, що не підлягають приватизації підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.