ВР поддержала законопроект, который позволяет подаваться на "єВідновлення" без справки из БТИ

Парламент принял в первом чтении законопроект, который упрощает доступ к "еВідновлення" гражданам, которые по тем или иным причинам не внесли свое поврежденное или разрушенное жилье в Государственный Реестр вещных прав (ГРВП) из-за отсутствия доступа к БТИ - №11440.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Депутаты ожидают, что принять законопроект окончательно можно будет уже в начале 2025 года.

Шуляк объяснила, что достаточно распространенной была ситуация, когда владельцы разрушенного жилья не могли податься на "єВідновлення" из-за того, что заранее не внесли свое жилье в ГРВП . Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье, но теперь получать выписку из БТИ будет необязательно.

По ее словам, жилье, право собственности на которое оформлено после 2013 года, в ГРРП зарегистрировано автоматически. Но жилье, приобретенное ранее, гражданам нужно было вносить в ГРВП самостоятельно.

"Многие украинцы об этом просто не знали. Поэтому, чтобы получить компенсацию, им нужно было получить выписку о праве собственности в БТИ. Но в некоторых, к сожалению, не единичных случаях БТИ или в зоне боевых действий, или фактически разрушено, а архивы из него вывезти не успели. Поэтому и получить выписку было невозможно. А значит подтвердить право собственности можно было только через суд. Поэтому еще летом мы зарегистрировали законопроект №11440, который позволяет пройти процесс верификации без суда. Сегодня его наконец поддержали в первом чтении, поэтому надеюсь, что в начале года мы будем иметь окончательно принятый закон", - отметила Шуляк.

Документ, пояснила она, предусматривает, что регистраторы и нотариусы смогут вносить данные в ГРВП на основании надлежащим образом оформленных бумажных правоустанавливающих документов без необходимости верификации информации от БТИ, если доступ к архивам утрачен или они были уничтожены.

"В законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ГРВП, имея на руках бумажные правоустанавливающие документы", - отметила Елена Шуляк.

Кроме этого, сообщила она, после окончательного принятия законопроекта №11440, смогут подаваться на компенсацию общины, которые не могли внести сведения в ГРВП путем обращения к государственному регистратору или нотариусу из-за отсутствия доступа или физического уничтожения архива бюро технической инвентаризации (БТИ).

Шуляк также подчеркнула, что следующим шагом должно стать разблокирование возможности подаваться на компенсацию гражданам, чье разрушенное жилье находится на ВОТ - сейчас действия правительства должны быть направлены на поиск финансирования этих выплат.