Для уверенности за рулем: почему нужно проверять тормоза автомобиля

Конструкторы давно уже научились делать тормоза безотказными и неприхотливыми с точки зрения сервиса. И иногда это преимущество возвращается к автовладельцу обратной стороной: оставленная без обслуживания система в конце концов устает настолько, что однажды машина вдруг оказывается без тормозов.

О том, почему тормоза автомобиля нужно время от времени проверять, читайте в материале РБК-Украина .

Технология проверки тормозной системы предусмотрена официальными документами для каждой модели авто и на любой дилерской СТО всегда готовы помочь с этим вопросом. Но основные проблемы водитель может выявить и сами по себе, потребуется минимум инструмента и немного времени.

Как проверить тормозную систему автомобиля

Наилучшим образом проверить состояние тормозной системы можно на диагностическом стенде с большими СТО. Компьютеризированное оборудование с большой точностью определяет моменты износа тормозных механизмов каждого колеса и фиксирует усилия торможения. Таким образом, можно получить сравнительные данные относительно всех колес, что важно для сохранения стабильности автомобиля на дороге при торможении.

Повторимся, что если проверить систему таким образом нет возможности, то можно обойтись визуальным контролем; при надлежащей квалификации исполнителя это поможет в дальнейшем избежать наиболее типичных проблем с тормозами.

Диски и колодки

Установленные на машине тормозные диски (или барабаны) и их колодки не могут быть изношены больше, чем это определено автопроизводителем. Также важно, чтобы они были изношены синхронно и в механизме одного колеса, и в парах колес попарно на обеих передних и обеих задних. Нельзя, чтобы какая-то одна колодка из четырех была изношена гораздо больше других, потому что это признак проблемы: колодка заклинена, то есть ограничена в движении на своем месте.

Тормозные механизмы колес

Внимательный визуальный осмотр колодок, дисков (барабанов) и соседних деталей позволит оценить состояние суппортов, чистоту их направляющих и главное – подвижность колодок на них. Ведь когда колодка плохо двигается на своих направляющих, она будет недостаточно отходить от диска, постоянно тереться по нему даже при отпущенной педали, а в самом худшем случае не будет давить на него с нужной силой при нажатии педали. Таким образом, указанное колесо будет вступать в работу позже других – а это приводит к развертыванию машины или к некорректному срабатыванию систем безопасности.

Бачок с тормозной жидкостью

При любом открывании капота нужно контролировать уровень тормозной жидкости. Не все знают, что ее нужно периодически заменять. Ведь старая жидкость накапливает воду, которая снижает температуру закипания жидкости при интенсивном торможении – так, что педаль может неожиданно провалиться до пола в самый важный момент.

Во-вторых, влага в составе тормозной жидкости становится причиной коррозии в трубках, а главное при этом появляется ржавчина в цилиндрах гидропривода. Поэтому тормоза рано или поздно откажут полностью или со временем будут работать некорректно из-за подклинивания поршней в цилиндрах. Наконец, старая тормозная жидкость после загрязнения продуктами износа становится гуще, чем это необходимо для корректной работы систем безопасности ABS, ESP и других.

Строго говоря, автопроизводители требуют заменять стандартную жидкость класса DOT-4 через 2-3 года эксплуатации, не дожидаясь проблем и не тратя время и деньги на проверку.

Кратко

Кроме периодического контроля состояния основных компонентов тормозной системы есть еще одно условие для долгой и корректной работы. Надо покупать только качественные колодки и диски, причем желательно, чтобы они были одной марки. Потому что ведущие компании проектируют эти детали с учетом совместной работы – синхронной, эффективной и долговременной. И, конечно, заменять колодки и диски надо комплектом, иначе не достичь равномерного торможения и длительной работы.