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Впервые попросили еще в апреле 2021 года. Кулеба рассказал историю получения Patriot

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 01:18
Впервые попросили еще в апреле 2021 года. Кулеба рассказал историю получения Patriot Фото: системы ПВО Patriot (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Украина просила системы ПВО Patriot в США еще до полномасштабной войны. Первые публичные призывы о поставках этих комплексов прозвучали в апреле 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Так, как вспоминает Кулеба, тогда публично призвал США предоставить этот комплекс глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. , Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны Patriot!" - рассказал он.

По словам Кулебы, уже в конце ноября этот вопрос снова подняли.

"В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и Patriot. И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверительные отношения президентов сыграли ключевую роль", - добавил министр.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.

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Дмитрий Кулеба ПВО
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