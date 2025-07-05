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Впервые за более чем 100 лет: в Париже открыли Сену для купания

Париж, Суббота 05 июля 2025 17:35
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Впервые за более чем 100 лет: в Париже открыли Сену для купания Фото: в Париже Сену открыли для купания (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Париже впервые за 100 лет официально разрешили купаться в Сене. Власти открыли для пловцов три специально обустроенные зоны в черте города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу, 5 июля, власти впервые с 1923 года открыли реку для общественного купания после масштабной операции по очистке, вызванной тем, что в прошлом году она использовалась как место проведения Парижской Олимпиады.

По словам местных чиновников, три места вдоль берегов Сены в городе смогут принимать более 1000 пловцов ежедневно до 31 августа, на радость парижан и гостей города.

"Действительно замечательно, я поражена, удивлена... Я никогда не представляла, что окажусь в воде рядом с Эйфелевой башней", - сказала 24-летняя бразильянка Виктория Кноп, которая живет в Париже.

Открытие Сены в Париже

Восстановление Сены для общественного плавания произошло после усилий властей по улучшению качества воды, чтобы ее можно было использовать для проведения олимпийских мероприятий прошлым летом.

Инвестиции включали:

  • подключение десятков тысяч домов к канализационной системе,
  • модернизацию водоочистных сооружений,
  • строительство больших резервуаров для хранения дождевой воды, чтобы предотвратить переполнение канализации во время сильных ливней.

Хотя задержки, вызванные влиянием сильных дождей на здоровье, повлияли на некоторые олимпийские тренировки и мужской триатлон, соревнования в Сене в конце концов состоялись, что укрепило уверенность в безопасности реки для общественного плавания.

Пока же известно, что в течение купального сезона будут проводиться ежедневные проверки качества воды, а зеленые и красные флажки - подобные системам безопасности на пляжах - будут указывать, открыты ли зоны для купания или закрыты.

Кроме трех мест в Париже, еще 14 зон для купания за пределами столицы будут созданы на реках Сена и Марна. Две из них уже открылись на Марне в июне.

Напомним, что в прошлом году во время Олимпиады оргкомитет вынужденно перенес мужской триатлон. Причиной стало ухудшение состояния воды в Сене после дождевых выходных.

Стоит отметить, что очистка водной артерии Парижа для соревнований была одним из приоритетов местных властей.

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