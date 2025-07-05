Впервые за более чем 100 лет: в Париже открыли Сену для купания

В Париже впервые за 100 лет официально разрешили купаться в Сене. Власти открыли для пловцов три специально обустроенные зоны в черте города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В субботу, 5 июля, власти впервые с 1923 года открыли реку для общественного купания после масштабной операции по очистке, вызванной тем, что в прошлом году она использовалась как место проведения Парижской Олимпиады.

По словам местных чиновников, три места вдоль берегов Сены в городе смогут принимать более 1000 пловцов ежедневно до 31 августа, на радость парижан и гостей города.

"Действительно замечательно, я поражена, удивлена... Я никогда не представляла, что окажусь в воде рядом с Эйфелевой башней", - сказала 24-летняя бразильянка Виктория Кноп, которая живет в Париже.

Открытие Сены в Париже

Восстановление Сены для общественного плавания произошло после усилий властей по улучшению качества воды, чтобы ее можно было использовать для проведения олимпийских мероприятий прошлым летом.

Инвестиции включали:

подключение десятков тысяч домов к канализационной системе,

модернизацию водоочистных сооружений,

строительство больших резервуаров для хранения дождевой воды, чтобы предотвратить переполнение канализации во время сильных ливней.

Хотя задержки, вызванные влиянием сильных дождей на здоровье, повлияли на некоторые олимпийские тренировки и мужской триатлон, соревнования в Сене в конце концов состоялись, что укрепило уверенность в безопасности реки для общественного плавания.

Пока же известно, что в течение купального сезона будут проводиться ежедневные проверки качества воды, а зеленые и красные флажки - подобные системам безопасности на пляжах - будут указывать, открыты ли зоны для купания или закрыты.