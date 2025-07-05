Впервые за более чем 100 лет: в Париже открыли Сену для купания
В Париже впервые за 100 лет официально разрешили купаться в Сене. Власти открыли для пловцов три специально обустроенные зоны в черте города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В субботу, 5 июля, власти впервые с 1923 года открыли реку для общественного купания после масштабной операции по очистке, вызванной тем, что в прошлом году она использовалась как место проведения Парижской Олимпиады.
По словам местных чиновников, три места вдоль берегов Сены в городе смогут принимать более 1000 пловцов ежедневно до 31 августа, на радость парижан и гостей города.
"Действительно замечательно, я поражена, удивлена... Я никогда не представляла, что окажусь в воде рядом с Эйфелевой башней", - сказала 24-летняя бразильянка Виктория Кноп, которая живет в Париже.
Открытие Сены в Париже
Восстановление Сены для общественного плавания произошло после усилий властей по улучшению качества воды, чтобы ее можно было использовать для проведения олимпийских мероприятий прошлым летом.
Инвестиции включали:
- подключение десятков тысяч домов к канализационной системе,
- модернизацию водоочистных сооружений,
- строительство больших резервуаров для хранения дождевой воды, чтобы предотвратить переполнение канализации во время сильных ливней.
Хотя задержки, вызванные влиянием сильных дождей на здоровье, повлияли на некоторые олимпийские тренировки и мужской триатлон, соревнования в Сене в конце концов состоялись, что укрепило уверенность в безопасности реки для общественного плавания.
Пока же известно, что в течение купального сезона будут проводиться ежедневные проверки качества воды, а зеленые и красные флажки - подобные системам безопасности на пляжах - будут указывать, открыты ли зоны для купания или закрыты.
Кроме трех мест в Париже, еще 14 зон для купания за пределами столицы будут созданы на реках Сена и Марна. Две из них уже открылись на Марне в июне.
Напомним, что в прошлом году во время Олимпиады оргкомитет вынужденно перенес мужской триатлон. Причиной стало ухудшение состояния воды в Сене после дождевых выходных.
Стоит отметить, что очистка водной артерии Парижа для соревнований была одним из приоритетов местных властей.
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