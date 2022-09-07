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Після повернення акцизів на пальне в Україні почнеться новий виток інфляції, - експерт

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Середа 07 вересня 2022 13:43
Після повернення акцизів на пальне в Україні почнеться новий виток інфляції, - експерт Фото: після повернення акцизів на пальне в Україні почнеться новий виток інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Повернення акцизних податків на пальне призведе до його подорожчання - ціни на бензин та дизель виростуть на 4-5 грн, на скраплений газ - на 2 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева.

На думку експерта, це, в свою чергу, призведе до подорожчання усіх товарів і послуг та нового витка інфляції.

"Повернення акцизу обов'язково призведе до подорожчання нафтопродуктів. Немає підстав сподіватися, що трейдери добровільно підуть на зменшення власних прибутків, щоб компенсувати різницю в 4-5 грн для бензину і дизелю, і 2 грн - для газу - а це саме ті суми, на які відбудеться подорожчання", - заявив він.

Експерт переконаний: замість того, аби повертати акцизи, варто було б штучно обмежити на час війни прибуток, який отримують трейдери, та запровадити чіткий контроль на ринку, який наразі є стратегічним для України.

"Наприклад, у ЄС маржа нафтотрейдерів не перевищує 5-7%. Варто було б запровадити такий підхід і в Україні. Також варто було б зобов’язати нафтотрейдерів звітувати, у тому числі перед урядом, про їхні плани щодо закупівель нафтопродуктів для задоволення потреб усіх споживачів. Зараз на цьому ринку нічого не контролюється, і це дивно, адже нафтопродукти є інфраструктурними товарами і мають стратегічне значення. Хтось може шантажувати уряд припиненням постачання чи реалізації нафтопродуктів, і такі суб’єкти мають нести відповідальність за законами воєнного часу", - додає експерт.

Нагадаємо, раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть шкоди аграріям та військовим.

Своєю чергою, в Федерації роботодавців закликали владу залишити для газу акциз у розмірі 52 євро, а для дизеля - нульовий, тому що на зрідженому газі працює багато хлібопекарських та переробних підприємств, а дизель необхідний для роботи аграріїв та важкої промисловості.

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