Зросла кількість загиблих через збій в подачі кисню в Мексиканській лікарні
Фото: кількість загиблих через збій в подачі кисню в лікарні Мексики зросла (twitter.com/elgmx)
Кількість загиблих пацієнтів в мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) через відмову системи подачі кисню зросла до 16. Раніше влада міста Тула (штат Ідальго) повідомляли про 10 померлих хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.
"Дощі в Ідальго викликали розлив річки Тула, затопивши лікарню IMSS, що призвело до загибелі 16 пацієнтів, Евакуація інших триває", - цитує видання заяву уряду Мексики.
Під час повені в IMSS перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів. Вода затопила приміщення, де знаходяться системи енергопостачання та подачі кисню.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 10 загиблих пацієнтів через відмову системи подачі кисню.