ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Винагорода за участь в соцопитуванні: кіберполіція попередила про шахрайську схему 

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 15:26
Винагорода за участь в соцопитуванні: кіберполіція попередила про шахрайську схему  Фото: кіберполіція попередила про шахраїв, які ошукують людей під виглядом соцопитування (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему. Злочинці ошукують людей обіцяючи їм винагороду за участь у соціальних опитуваннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

Зазначається, що у мережі поширюється відеоролик, у якому, від імені української телеведучої, обіцяють винагороду за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку. У описі зловмисники прикріплюють посилання, де, нібито, розміщене опитування, а ще нижче публікують фальшиві позитивні коментарі від інших користувачів.

"Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати "комісії" та зарахування грошей", - відзначає пресслужба.

Зловмисники отримують не лише гроші ошуканих людей, але і їх банківські дані, які також можуть пізніше використати у власних інтересах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция схемы
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять