Винагорода за участь в соцопитуванні: кіберполіція попередила про шахрайську схему 

Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему. Злочинці ошукують людей обіцяючи їм винагороду за участь у соціальних опитуваннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України .

Зазначається, що у мережі поширюється відеоролик, у якому, від імені української телеведучої, обіцяють винагороду за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку. У описі зловмисники прикріплюють посилання, де, нібито, розміщене опитування, а ще нижче публікують фальшиві позитивні коментарі від інших користувачів.

"Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати "комісії" та зарахування грошей", - відзначає пресслужба.

Зловмисники отримують не лише гроші ошуканих людей, але і їх банківські дані, які також можуть пізніше використати у власних інтересах.