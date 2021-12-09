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Можливо, для терактів. Іноземець намагався перемістити російську ртуть до ЄС, його затримали

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 10:52
Можливо, для терактів. Іноземець намагався перемістити російську ртуть до ЄС, його затримали Фото: СБУ ліквідувала канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України протидіє контрабанді отруйних хімічних речовин, яка загрожує державній та міжнародній безпеці. Ліквідовано транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зловмисники намагались незаконно переправити до ЄС майже 10 кг небезпечного товару. Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для вчинення терактів.

Співробітники СБУ викрили "кур’єра" на пункті пропуску через держкордон у Закарпатській області. Ним виявився мешканець однієї з європейських країн. У іноземця вилучено оптову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ. Нелегальний товар він перевозив у ємностях, які приховав серед особистих речей.

Фото: СБУ ліквідувала канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС (ssu.gov.ua)

За кордоном зловмисник планував реалізувати небезпечну продукцію "замовнику" за 600 тисяч доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру.

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