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Біля Лубен завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси "Київ - Харків"

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Полтава, П'ятниця 10 грудня 2021 10:37
Біля Лубен завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси "Київ - Харків" Фото: біля Лубен завершився ремонт відрізку траси М-03 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Лубенському районі Полтавської області завершився ремонт ділянки траси М-03 "Київ - Харків" на відрізку 170-185 км. Оновлення траси, яка є однією з найзавантаженіших в Україні, відбувається у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

"Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки", - йдеться у повідомленні.

На обох проїздах влаштували покриття товщиною 43 см: 22 см - регенерація, 16 см - два шари асфальтобетону та 5 см - шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили про плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тис. кілометрів доріг.

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