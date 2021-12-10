Біля Лубен завершився ремонт 15-кілометрового відрізку траси "Київ - Харків"
У Лубенському районі Полтавської області завершився ремонт ділянки траси М-03 "Київ - Харків" на відрізку 170-185 км. Оновлення траси, яка є однією з найзавантаженіших в Україні, відбувається у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.
"Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки", - йдеться у повідомленні.
На обох проїздах влаштували покриття товщиною 43 см: 22 см - регенерація, 16 см - два шари асфальтобетону та 5 см - шар щебенево-мастикового асфальтобетону.
Нагадаємо, раніше в ОП повідомили про плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тис. кілометрів доріг.