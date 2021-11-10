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ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу

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Женева, Середа 10 листопада 2021 22:47
ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу Фото: у ВООЗ попередили про загрозу спалахів кору по всьому світу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зниження кількості зареєстрованих випадків зараження кором може бути "затишшям перед бурею", оскільки ризик спалахів небезпечної інфекції продовжує зростати по всьому світу. Серед причин у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відзначили зниження темпів вакцинації від небезпечної інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ВООЗ та центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"Хоча в 2020 році кількість зареєстрованих випадків кору знизилася, дані свідчать про те, що ми, ймовірно, спостерігаємо затишшя перед бурею, оскільки ризик спалахів продовжує зростати по всьому світу", - наголошується в документі.

За даними організацій, у 2020-му через пандемію COVID-19 понад 22 млн немовлят пропустили першу дозу вакцини проти кору, що на 3 млн більше у порівняні з 2019 роком. Такий стан з щепленнями від кору створює небезпечні умови для виникнення нових спалахів інфекції.

За оцінками ВООЗ і CDC, у 2020-му погіршився епіднагляд за кором. Кількість відправлених в лабораторії зразків, стало найнижчим за останні кілька років. Минулого року зафіксовані великі спалахи кору у 26 країнах.

Згідно з доповіддю, у 2020 році тільки 70% дітей отримали дві дози вакцини від кору, тоді як для захисту від поширення інфекції частка щеплених від інфекції повинна становити 95%.

"Вкрай важливо, щоб країни якнайшвидше провели вакцинацію проти COVID-19. Рутинна імунізація повинна бути укріплена, в іншому випадку ми ризикуємо змінити одну смертельну хворобу на іншу", - заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин і біологічних препаратів Кейт О'брайен.

Кір-гостре інфекційне вірусне захворювання з високим рівнем заразності. Його збудником є вірус кору. Характеризується високою температурою (до 40,5 градуса), запаленням слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивітом і висипом на шкірі.

Нагадаємо, у жовтні на Рівненщині зафіксували випадок поліомієліту у 1,5 однорічної дитини.

Відзначимо, в листопаді у Закарпатській області виявили п'ять випадків поліомієліту у дітей - вони були вакциновані від інфекції.

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ВООЗ Кір
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