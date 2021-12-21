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ВООЗ схвалила екстрене застосування ще однієї вакцини від коронавірусу

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Вівторок 21 грудня 2021 15:35
ВООЗ схвалила екстрене застосування ще однієї вакцини від коронавірусу Фото: ВООЗ схвалила екстрене застосування ще однієї вакцини від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила список вакцин для екстреного застосування. До нього додали препарат, що був розроблений компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI) - Nuvaxovid.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Додамо, що 17 грудня ВООЗ також схвалила екстрене застосування й препарату Covovax, який виробляють в Індії за ліцензією американської компанії Novavax.

Як Covovax, так і Nuvaxovid - є двокомпонентними препаратами, які необхідно зберігати при температурі охолодженні від 2 до 8 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що фармацевтична компанія Novavax планує розробити вакцину проти штаму "Омікрон" до початку 2022 року.

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