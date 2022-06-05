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Війни, тероризм й держперевороти: в Італії розповіли, чим загрожують Африці події в Україні

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Неділя 05 червня 2022 13:42
Війни, тероризм й держперевороти: в Італії розповіли, чим загрожують Африці події в Україні Фото: Луїджі Ді Майо, голова МЗС Італії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Блокування експорту зерна в Україні погрожує політичною нестабільністю в Африці. Голова Кремля Володимир Путін зобов’язаний сісти за стіл переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ansa.

"Путін повинен сісти за стіл переговорів. Він повинен якнайшвидше укласти мирну угоду, яка також передбачає угоду щодо зерна, наприклад, угоду про припинення вогню, яка дозволить нам евакуювати жінок, цивільних осіб та дітей, які вже сто днів перебувають під російськими бомбами на сході України", - заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

За словами голови МЗС, близько 30 млн тонн зерна наразі заблоковані в українських портах російськими кораблями. Італія, зі свого боку, робить усе можливо й працює над тим, аби якнайскоріше розблокувати експорт.

Як відзначив Луїджі Ді Майо, продовольча криза може призвести до нових воєн й державних переворотів в Африці, а також великого потоку біженців до Європи.

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