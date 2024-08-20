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В Волчанске российские войска готовятся к штурмовым действиям, - ОТГ "Харьков"

Вторник 20 августа 2024 10:11
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В Волчанске российские войска готовятся к штурмовым действиям, - ОТГ "Харьков" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали атаковать позиции украинских военных, не прекращая попыток прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник активизировал воздушную разведку и проводил межпозиционные перемещения штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, одновременно эвакуируя свои потери. В Липцах враг пополнял свои силы штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка, осуществляя логистическое обеспечение.

Российские войска провели ротацию на передовых позициях вблизи Старицы, а также осуществляли перемещение личного состава, боекомплекта и продовольствия в районах Бугруватки и Огирцево.

В Волчанске оккупанты усилили воздушную разведку и подготовились к штурмовым действиям, применив тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки.

За прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, один авиаудар с использованием двух управляемых авиабомб, 56 ударов дронами-камикадзе и 443 артиллерийских обстрела.

С начала этих суток продолжается еще четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов.

Украинские Силы обороны продолжают активно отвечать на действия врага, уничтожая его живую силу, вооружение и военную технику. За минувшие сутки потери российских войск составили 76 человек, один из которых был взят в плен. Враг также потерял 81 единицу техники, включая танк, 10 артиллерийских систем, 57 беспилотников и другие средства.

Также уничтожено 51 укрытие для личного состава и один пункт управления беспилотниками.

Ситуация на Харьковском направлении

Ранее спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев говорил, что на Харьковское направление российские захватчики опрокидывают подразделения из Луганской области.

К тому же российские захватчики не эвакуируют тела своих военных на Харьковском направлении, из-за чего возникла угроза распространения болезней.

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